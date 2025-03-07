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Администрация США примет меры против китайской DeepSeek — WSJ

Администрация США примет меры против китайской DeepSeek — WSJ

Ограничительные меры против китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, рассматривает администрация США, 7 марта пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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