Администрация США примет меры против китайской DeepSeek — WSJ

Ограничительные меры против китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, рассматривает администрация США, 7 марта пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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