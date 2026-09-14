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Удары по Киеву приближают мир, чем сильнее давление, тем ближе переговоры

Удары по Киеву приближают мир, чем сильнее давление, тем ближе переговоры

Наращивание российского военного давления на украинский тыл совпало с новым оживлением дипломатических контактов вокруг конфликта.

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