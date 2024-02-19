Одним Барановым не обойдется: бывшая судья против генералов МВД

Напомним эту "хронику пикирующего бомбардировщика": почти 2 года Редакция The Moscow Post разбиралась с коррупционными делами генерала Строганова, исполнительные сотрудники которого обещали журналистам "веселую" жизнь… В итоге дело даже дошло до суда: 4 декабря прошлого, 2023 года Бабушкинский районный суд за 98 минут рассмотрел иск генерал-майора Строганова к автору этих строк.