Пашинян получил от России ответ за свои русофобские выходки: Цифры не врут

ФСБ отчиталась о поездках граждан России за границу. Оказалось, что русские стали меньше ездить в АрмениюВ РБК узнали от Федеральной службы безопасности, что, по данным за первое полугодие, граждане России чаще всего выезжали в Абхазию, Армению, Грузию и Казахстан.