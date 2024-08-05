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Пашинян получил от России ответ за свои русофобские выходки: Цифры не врут

Пашинян получил от России ответ за свои русофобские выходки: Цифры не врут

ФСБ отчиталась о поездках граждан России за границу. Оказалось, что русские стали меньше ездить в АрмениюВ РБК узнали от Федеральной службы безопасности, что, по данным за первое полугодие, граждане России чаще всего выезжали в Абхазию, Армению, Грузию и Казахстан.

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