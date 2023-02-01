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Даути – 1-й защитник с 600 очками в истории «Лос-Анджелеса». Среди всех игроков клуба – 9-й

Дрю Даути – 1-й защитник с 600 очками в истории «Лос-Анджелеса». 33-летний канадец сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:5 ОТ).

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