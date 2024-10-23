НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Курск дружно стал в «пробке»

Курск дружно стал в «пробке»

Сегодня утро для кого-то началось с нервов, в областном центре на дорогах образовались пробки. Очевидцы рассказали, что наблюдаются задержки в движении автомобилей на Запольной, Бойцов 9-ой Дивизии, Сумской, Дзержинского, Малых, Красном Октябре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх