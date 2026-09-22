"Газета.Ru" назвала восемь автомобильных новинок этой осени

Lada Azimut © Эрик Романенко/ТАСС Осень 2026 года обещает стать одним из самых насыщенных периодов для авторынка России за последние годы.
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