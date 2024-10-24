Старикам тут самое место, или прощальные поклоны классиков рока

За последнюю пару лет появилось несколько ярких новинок от видных представителей рок-культуры. Однако едва ли это говорит о возросшем интересе к классическому року — скорее, свидетельствует о последних признаках жизни этого музыкального феномена современности.
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