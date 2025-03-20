Де ла Фуэнте о травме Кубарси: «Она не кажется слишком серьезной, но мы должны быть осторожны. Думаем, что он восстановится к воскресенью»

Первый матч 1/4 финала Лиги наций завершился ничьей со счетом 2:2. «Последние минуты [первого тайма] были очень хорошими в нашем исполнении, затем Нидерланды перехватили инициативу, этот гол на 50-й секунде второго тайма сильно ударил по нам.
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