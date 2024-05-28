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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Senua's Saga: Hellblade II от Microsoft cтартовала в недельном чарте Steam лишь на десятом месте...

Senua's Saga: Hellblade II от Microsoft cтартовала в недельном чарте Steam лишь на десятом месте...

Senua's Saga: Hellblade II от Microsoft cтартовала в недельном чарте Steam лишь на десятом местеС точки зрения одновременных игроков в Steam новинка Microsoft также показала себя вяло – пиковый онлайн не превысил 3,9 тысячи.

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