Senua's Saga: Hellblade II от Microsoft cтартовала в недельном чарте Steam лишь на десятом месте...

Senua's Saga: Hellblade II от Microsoft cтартовала в недельном чарте Steam лишь на десятом местеС точки зрения одновременных игроков в Steam новинка Microsoft также показала себя вяло – пиковый онлайн не превысил 3,9 тысячи.
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