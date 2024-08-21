Специалист рассказал о фотостарении

Дерматолог рассказал о признаках этого явления. Кожа подвергается повреждениям от солнечного воздействия, известным как фотостарение, сообщает Сабина Байрамова, врач антивозрастной медицины, дерматолог и косметолог.
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