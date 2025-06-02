Татьяна Монтян: Сдаться или нет? Кремль предлагает миллион условий, Киев — одно: заморозка!

Какие условия России для прекращения войны на данный момент кажутся «непримиримыми»? Насколько реалистичными могут быть требования Украины для заморозки конфликта? Почему позиции обоих сторон так диаметрально противоположны и не имеют даже мелких точек соприкосновения? На переговорах в Стамбуле Кремль представил меморандум с условиями прекращения войны.