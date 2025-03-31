Патриоты призвали призвали признать иноагентом Губерниева за оправдание Дарьи Касаткиной

Дмитрий Губерниев, комментируя переход в австралийское гражданство 12-й ракетки мира, российской теннисистки Дарьи Касаткины, заявил, что «она имеет на это право» и ее поступок нельзя считать предательством, так как Дарья уже и так много сделала для российского.