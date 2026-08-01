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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил ОНил: «Я спросил у Брансона перед плей-офф: «Ты собираешься победить?» И у него был такой же взгляд, как у Кобе»

Член Зала славы Шакил О ′Нил нашел общие черты в лидере « Нью-Йорка » Джейлене Брансоне и легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте .

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