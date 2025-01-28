Небензя: РФ использует все возможности для остановки эскалации в ДРК

Россия будет использовать все имеющиеся возможности, в том числе площадку Совета Безопасности ООН, для того, чтобы остановить эскалацию конфликта в Демократической Республике Конго и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 29 января, выступая на заседании Совбеза ООН.