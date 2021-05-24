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В Нальчике задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетними

В Нальчике задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетними

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает СУСК РФ по региону.

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