Публикация привела к возбуждению уголовного дела Житель Бийска получил штраф в размере 25 тысяч рублей за песню, которую разместил на своей странице в социальной сети.
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