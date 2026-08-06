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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Доналд официально потренировался с «Рэмс». Трехкратный защитник года может возобновить карьеру после двух лет вне игры

Трехкратный лучший защитник сезона НФЛ Аарон Доналд в среду провел тренировку на базе «Лос-Анджелес Рэмс».

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