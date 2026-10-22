Актер Георгий Михайлович Вицин изучал труды Овидия, Горация, Петрарки. Увлекался астрономией и каждый вечер смотрел со своего балкона на Арбате в телескоп.
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