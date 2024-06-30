На Якутском кинофестивале стартовала образовательная программа

В рамках Якутского международного кинофестиваля стартовала образовательная программа, сообщает ТАСС. Как отметила ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева, на площадке вуза с лекциями выступят ведущие киноведы из ВГИК, Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов РФ.
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