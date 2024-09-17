Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ринат Ахметуллин
    Спасибо вам, работайте братья!!! 👍👍👍БПЛА «Иноходец» п...
  • Maxim
    В СИЗО - слишком комфортно, в Заполярье, однако..Замминистра соцпо...
  • Александр Клюев
    Рассуждать об складывающейся обстановки из своего кабинета, сидя в мягком кресле, будучи еще и главой МИД микрогосуда...Ландсбергис потре...

Немецкий ученый обнаружил за границей «теневые резервы» РФ на $180 миллиардов

Немецкий ученый обнаружил за границей «теневые резервы» РФ на $180 миллиардов

С начала 2022 года российские резиденты накопили на иностранных счетах $180 миллиардов. Такой подсчет, опираясь на данные статистики ЦБ РФ, сделал научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх