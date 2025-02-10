Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых событиях на этой неделе ПРО ТЕХ, КТО ЗАПУТАЛСЯ 14 и 15 февраля на сцене Александринского театра состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького «На дне» (18+).
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