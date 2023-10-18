Певец SHAMAN станет специальным гостем на юбилейном концерте Газманова

Певец Олег Газманов рассказал о своем отношении к творчеству молодого коллеги SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), который в этом году сместил его с первого места в списке популярных артистов по опросу ВЦИОМ.
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