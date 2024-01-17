Челябинские врачи извлекли из мозга ребенка паразита

Нейрохирурги челябинской больницы извлекли из мозга ребенка кисту с личинками паразита. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, операцию ребенку с редким заболеванием провели в областной детской клинической больнице.