Челябинские врачи извлекли из мозга ребенка паразита

Нейрохирурги челябинской больницы извлекли из мозга ребенка кисту с личинками паразита. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, операцию ребенку с редким заболеванием провели в областной детской клинической больнице.
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