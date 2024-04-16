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Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу

Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу

На частном водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу. Об этом мэрия Орска информирует в Telegram.

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Комментарии
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Н
Наталья
Эх, казахи!!! Отделиться - отделились, а ума следить за хозяйством водным нет!!! Пока в СССР была единая система, которая мониторилась централизовано русскими,  - жили -не тужили... и не вникали в это дело...а сами не смогли...все по частным рукам распределили...теперь и сами &quot;попали&quot;, и у России проблемы с водами.. и еще кочевряжитесь...до сих пор...не знаете, кому повыгодней продаться..
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