На частном водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу. Об этом мэрия Орска информирует в Telegram.
Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу
Комментарии
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Н
Наталья
Эх, казахи!!! Отделиться - отделились, а ума следить за хозяйством водным нет!!! Пока в СССР была единая система, которая мониторилась централизовано русскими, - жили -не тужили... и не вникали в это дело...а сами не смогли...все по частным рукам распределили...теперь и сами "попали", и у России проблемы с водами.. и еще кочевряжитесь...до сих пор...не знаете, кому повыгодней продаться..
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