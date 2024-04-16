Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошёл перелив через дамбу

Н

Наталья

Эх, казахи!!! Отделиться - отделились, а ума следить за хозяйством водным нет!!! Пока в СССР была единая система, которая мониторилась централизовано русскими, - жили -не тужили... и не вникали в это дело...а сами не смогли...все по частным рукам распределили...теперь и сами "попали", и у России проблемы с водами.. и еще кочевряжитесь...до сих пор...не знаете, кому повыгодней продаться..