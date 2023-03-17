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Бывший премьер-министр Израиля призвал мировых лидеров избегать Нетаньяху

Бывший премьер-министр Израиля призвал мировых лидеров избегать Нетаньяху

Бывший премьер-министр Израиля призвал мировых лидеров избегать нынешнего главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку он продвигает план по реформированию системы правосудия страны, 16 марта сообщило агентство Associated Press.

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