Бывший премьер-министр Израиля призвал мировых лидеров избегать Нетаньяху

Бывший премьер-министр Израиля призвал мировых лидеров избегать нынешнего главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку он продвигает план по реформированию системы правосудия страны, 16 марта сообщило агентство Associated Press.
Бывший премьер-министр Израиля призвал мировых лидеров избегать нынешнего главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку он продвигает план по реформированию системы правосудия страны, 16 марта сообщило агентство Associated Press.
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