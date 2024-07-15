НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

21 очко, 12 подборов и 7 передач от Подземски помогли «Уорриорз» обыграть «Буллс» в Летней лиге

21 очко, 12 подборов и 7 передач от Подземски помогли «Уорриорз» обыграть «Буллс» в Летней лиге

В составе «Голден Стэйт» защитник Брэндин Подземски набрал 21 очко, 12 подборов и 7 передач при 7 потерях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх