Российские и белорусские спортсмены не смогут выступить под эгидой FIS на Кубке мира по лыжным гонкам

Организация подтвердила, что отстранение продлено Российские и белорусские спортсмены не смогут выступить на предстоящем Кубке мира по лыжным гонкам под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии