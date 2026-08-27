Приближается речная блокада Украины: ВС РФ атаковали порт Рени на Дунае

Минувшей ночью российские дроны и ракеты отработали по пригороду Киева и самой столице. Украинские ресурсы сообщают, что после прилетов реактивных БПЛА «Герань» мощный пожар вспыхнул на складском комплексе украинской торговой сети «Розетка» под Борисполем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии