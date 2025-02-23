Продуктовый магазин горел в Наурызбайском районе Алматы

Огнеборцы Алматы потушили пожар в здании, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщается, что в Наурызбайский районе по улице Жуалы загорелся продуктовый магазин на втором этаже двухэтажного здания.