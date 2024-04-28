Почему верба, и зачем бить ветками? Пасха в этом году у православных настолько поздно, что предшествующее ей Вербное воскресенье отмечаем только 28 апреля, когда большая часть вербы уже отцвела.
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Почему верба, и зачем бить ветками? Пасха в этом году у православных настолько поздно, что предшествующее ей Вербное воскресенье отмечаем только 28 апреля, когда большая часть вербы уже отцвела.