Фондовый рынок США открыл неделю падением

Американские индексы упали в первый день недели на комментариях Джерома Пауэлла. Глава ФРС выступил в программе CBS «60 минут», чтобы еще раз подтвердить отказ Регулятора от снижения ставки в ближайшем обозримом времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии