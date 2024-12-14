Российский электромобиль «Атом» проходит ресурсные испытания: какие есть результаты

Прототипы нового отечественного электромобиля «Атом» (АО «Кама») завершили прохождение первой части ресурсных испытаний — их проводили как непосредственно в Центре испытаний ФГУП «НАМИ», так и на дорогах общего пользования.
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