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5koleso.ru

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Российский электромобиль «Атом» проходит ресурсные испытания: какие есть результаты

Российский электромобиль «Атом» проходит ресурсные испытания: какие есть результаты

Прототипы нового отечественного электромобиля «Атом» (АО «Кама») завершили прохождение первой части ресурсных испытаний — их проводили как непосредственно в Центре испытаний ФГУП «НАМИ», так и на дорогах общего пользования.

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