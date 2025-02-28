Российские войска выбили ВСУ из села Привольное у границы ДНР и Запорожья

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Войска Российской Федерации успешно выбили подразделения ВСУ из села Привольное, расположенного у административной границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
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