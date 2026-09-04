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АвтоИдеи

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Личный автопарк советских звёзд: от рабочей «Волги» до люксовых иномарок

Личный автопарк советских звёзд: от рабочей «Волги» до люксовых иномарок

Когда речь заходит о советской эпохе, автомобиль неизбежно всплывает как один из самых точных маркеров положения человека в обществе.

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