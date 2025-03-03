Lenovo представляет IdeaPad Slim 3x с чипом Snapdragon X и OLED-экраном 16:10

Произошедшая ранее утечка практически уничтожила весь модельный ряд Lenovo на MWC 2025. Среди них был IdeaPad Slim 3x, который пополнит постоянно растущую линейку Windows-on-Arm ноутбуков компании на базе чипов Snapdragon X от Qualcomm.
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