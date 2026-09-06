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Редкое лунное гало над Ладожским озером в начале сентября

Редкое лунное гало над Ладожским озером в начале сентября

Описание явления Вечером 5 сентября в Приозерском районе Ленинградской области над Ладожским озером появилось редкое атмосферное явление — лунное гало.

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