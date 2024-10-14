Наряд 56-летней певицы Валерии раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь»

Наряд российской эстрадной певицы Валерии на видео раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь». Соответствующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).