«Держать там сбережения смысла нет»: зачем нам предлагают цифровой рубль

С 1 сентября цифровой рубль стал доступнее для платежей и переводов. Как открыть кошелек, где потратить новые деньги и кому они выгодны, «Татар-информу» рассказала глава экспертного центра по цифровым валютам, член Ассоциации банков России Ольга Гончарова.
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