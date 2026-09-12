«Держать там сбережения смысла нет»: зачем нам предлагают цифровой рубль

С 1 сентября цифровой рубль стал доступнее для платежей и переводов. Как открыть кошелек, где потратить новые деньги и кому они выгодны, «Татар-информу» рассказала глава экспертного центра по цифровым валютам, член Ассоциации банков России Ольга Гончарова.