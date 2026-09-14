⚡️ В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 13 сентября до 8.00 мск 14 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа,в том числе над территорией Волгоградской области.