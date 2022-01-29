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Украинцы собрались у стен Верховной Рады с требованием к Зеленскому не допустить «войны с российским народом»

Украинцы собрались у стен Верховной Рады с требованием к Зеленскому не допустить «войны с российским народом»

СМИ сообщили, что в Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с РФ.

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