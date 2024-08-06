Полицейские оперативно задержали жителя Санкт-Петербурга, стрелявшего из пневматического пистолета по прохожим

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга по горячим следам задержали мужчину, нанесшего травму несовершеннолетней в результате стрельбы из пневматического пистолета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии