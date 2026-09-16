Хотелось бы вернуться чуть в историю, конечно же, конечно, всё невозможно отследить и посмотреть,но.чем отличается то что было у меня от этого видео которое было размещено сразу после прилета в тик токе? Вопрос риторический,но по количеству просмотров и лайков можно понять что видео было популярно.