Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

191 подписчик

Хотелось бы вернуться чуть в историю, конечно же, конечно, всё невозможно отследить и посмотреть,но...чем отличается то что было у меня от этого видео...

Хотелось бы вернуться чуть в историю, конечно же, конечно, всё невозможно отследить и посмотреть,но...чем отличается то что было у меня от этого видео...

Хотелось бы вернуться чуть в историю, конечно же, конечно, всё невозможно отследить и посмотреть,но.чем отличается то что было у меня от этого видео которое было размещено сразу после прилета в тик токе? Вопрос риторический,но по количеству просмотров и лайков можно понять что видео было популярно.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым