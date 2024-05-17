Недоумок. Никчемный музыкантишка, который все получил - и славу и народную любовь, благодаря только одной стране - СССР, всю свою жизнь гадил на эту страну и был недоволен.
Макаревич лицемерно засуетился в ожидании Милонова с кувалдой
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Какая мразь! Гнить тебе осталось не долго
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3 час.
Борис Леонтьев
Ну вот, кто-то опять решил "о бедном жидёнке замолвить слово". Зачем этот трупик опять вытащили на свет Божий? Все уже забыли эту скотину.
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2 час.
Aнатолий Райков
Макароныч,на Израильской макаронной фабрике,уникальная должность освободилась,макароны продувать будешь.Возьми себе в бригаду еврейцев,жидов Урганта и Познера.Может тебе бригаду подобрать из окружения Зели?
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36 мин.
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