❗️⚡️Самолет, вероятно, с представителем Трампа Виткоффом летит в направлении России, — сервис FlightRadar Там состоится встреча с российскими представителями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Самолет, вероятно, с представителем Трампа Виткоффом летит в направлении России, — сервис FlightRadar Там состоится встреча с российскими представителями.