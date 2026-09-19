Newsom Whips Out Wiener's Dystopian "AI Kill Switch" Bill He Vetoed In 2024 Gavin Newsom spent Friday morning getting in on the scramble to control AI.
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