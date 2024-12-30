Астраханский губернатор исполнил желание «особенного» подростка

15-летний Илья Черных из поселка Лиман получил электросамокат. Лиманский юноша - с ограниченными возможностями здоровья, но это не мешает ему заниматься тем, чем нравится: парень любит слушать музыку, смотреть КВН и кататься на велосипеде.