Астраханский губернатор исполнил желание «особенного» подростка

15-летний Илья Черных из поселка Лиман получил электросамокат. Лиманский юноша - с ограниченными возможностями здоровья, но это не мешает ему заниматься тем, чем нравится: парень любит слушать музыку, смотреть КВН и кататься на велосипеде.
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