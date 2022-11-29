Экономист Григорян: к депозитам с повышенной ставкой следует относиться настороженно

Специалист по банковскому сектору, партнер компании "ЕваБета Россия" Сергей Григорян рассказал агентству "Прайм", что финансово-кредитные учреждения анонсируют повышенные ставки к депозитам, но к таким предложениям стоит относиться с осторожностью.