Тульские «Грады» ударили по позициям ВСУ в Сумской области

Тульские «Грады» группировки «Север» не дают расслабиться противнику в Сумской области.Тульские «Грады» группировки «Север» не дают расслабиться противнику в Сумской области.
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