Путин: РФ и Казахстан приложат усилия для упрочения безопасности в Евразии

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин направил поздравление казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву с Днем республики, в котором отметил, что Москва и Астана приложат совместные усилия для упрочения стабильности и безопасности в Евразии.