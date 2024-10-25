Путин: РФ и Казахстан приложат усилия для упрочения безопасности в Евразии

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин направил поздравление казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву с Днем республики, в котором отметил, что Москва и Астана приложат совместные усилия для упрочения стабильности и безопасности в Евразии.
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